Gestrandeter Buckelwal: Neuer Rettungsversuch hat begonnen

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Die weitere Rettungsaktion des vor Timmendorfer Strand in Deutschland festsitzenden Buckelwals am Donnerstag hat begonnen. Die Bagger beginnen in einiger Entfernung von dem auf einer Sandbank festsitzenden Tier damit, eine Rinne zu graben. Sie beabsichtigen, sich langsam an den zwölf bis 15 Meter großen Meeressäuger heranzuarbeiten, auch damit dieser sich an die Geräusche gewöhnen kann, sagte der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke. Bei den Arbeiten sei höchste Konzentration gefragt. Man müsse sich bis auf einen Zentimeter an den Kopf des Tieres heranarbeiten, sagte Partheil-Böhnke. Dies sei auch für den Buckelwal nicht ganz ungefährlich.

Baggerfahrer Tim Löhndorf von der Firma Ökologischer Gewässerdienst Wandhoff hatte am Mittwoch gesagt, dass mit insgesamt zwei Baggern eine 50 Meter lange, sechs Meter breite und 1,20 Meter tiefe Rinne vor dem Kopf des Wals gegraben werden soll. Besonders herausfordernd seien bei der Rettungsaktion Wind und Strömung. Biologe begutachtete Buckelwal Zuvor näherte sich der Biologe Robert Marc Lehmann dem Tier, um dessen Gesundheitszustand zu untersuchen. Der Wal, so berichtet ein dpa-Reporter vor Ort, reagierte mit heftigen Bewegungen und lautem Schnauben, als sich der Biologe Robert Marc Lehmann näherte. Der zwölf bis 15 Meter lange Meeressäuger stecke im flachen Wasser fest – so flach, dass der Taucher dort stehen kann.