Reptilien in Popcornsackerln verschickt: Acht Jahre Haft

Ein Australier, der heimische Echsen und andere Reptilien in Popcornsackerln und Keksdosen außer Landes verschicken wollte, ist zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Es handle sich um das bisher höchste je in dem Land wegen Wildtier-Schmuggels verhängte Urteil, erklärte die australische Umweltbehörde am Dienstag. Insgesamt entdeckten Ermittler 101 Reptilien in zum Versand nach Hongkong, Südkorea, Sri Lanka und Rumänien bestimmten Paketen.