Rekordfund: Über 100 Tonnen Drogen in Chile entdeckt

Versteckt in Holzlieferungen für Europa haben Ermittler in Chile mehr als 100 Tonnen Drogen - überwiegend Kokain und Ketamin - entdeckt.

Es handle sich um einen Rekordfund, erklärte die Zollbehörde des südamerikanischen Landes am Montag. Der geschätzte Verkaufswert auf dem europäischen Markt liege umgerechnet bei mehr als sieben Milliarden Euro. Die Zollbehörde sprach von einem "historischen Schlag gegen das organisierte Verbrechen in unserem Land".