Ziel des Gesetzes sei es, das bereits geltende Rauchverbot für Innenräume auszuweiten, „um die öffentliche Gesundheit besser zu schützen und auf eine tabakfreie Generation hinzuwirken“, sagte Gesundheitsministerin Mónica García nach der Billigung des Entwurfs durch das Kabinett am Dienstag vor Journalisten.

„Das Ziel ist einfach: Saubere Luft soll in gemeinsam genutzten Räumen zur Norm werden“, betonte García. Schwangere und Menschen mit Asthma sollten Restaurantterrassen nutzen können, ohne dem Rauch anderer Gäste ausgesetzt zu sein. Das Verbot gilt auch für Vapes und soll neben Terrassen im Hotel- und Gaststättengewerbe auch „Bushaltestellen, Bahnsteige, Universitätsgelände, Sportanlagen, Schwimmbäder und Strände“ betreffen, erklärte die Ministerin.

Werbung für Tabak und E-Zigaretten soll gestrichen werden Der neue Gesetzentwurf zielt zudem darauf ab, Tabakkonsum für Minderjährige zu verbieten sowie jegliche Werbung für Tabak und E-Zigaretten zu untersagen. Der Text muss allerdings noch vom Parlament gebilligt werden, in dem die linksgerichtete Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez keine eigene Mehrheit hat.

Der Vorstoß könnte eine heftige Gegenreaktion der Gastronomie hervorrufen. In Spanien ist die Außengastronomie insbesondere in der warmen Jahreszeit sehr beliebt und wichtiger Wirtschaftsfaktor.