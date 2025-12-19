Dieser Flug bleibt wohl den 250 Passagieren, die mit der Fluggesellschaft KLM Royal Dutch Airlines unterwegs waren, in Erinnerung. Nachdem die Maschine von Amsterdam über Aruba nach Bonaire fliegen wollte, spielten sich in der Luft unfassbare Szenen ab. An Bord wurde eine Ratte gesichtet.

Ratte an Bord sorgt für Chaos

Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet, wurde die Ratte entdeckt, als sich die Maschine bereits über dem Atlantik befand. Ein KLM-Sprecher bestätigte den Zwischenfall gegenüber dem Medium. Zum Amsterdamer Flughafen Schiphol zurückfliegen war keine Option mehr, weshalb die Maschine mit dem Nagetier an Bord bis Aruba weiterfliegen musste.

Nach der Landung wurde das Flugzeug aus dem Verkehr gezogen. Weiter- und Rückflüge nach Amsterdam wurden abgesagt und die KLM-Maschine wurde gründlich gereinigt. 36 Stunden später wurde das Tier gefunden und aus der Maschine entfernt.