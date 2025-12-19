Welt

Wegen Ratte an Bord: 250 Flugpassagiere steckten in Karibik fest

Mehrere geparkte KLM-Flugzeuge mit blau-weißer Lackierung auf einem Flugfeld.
Ein Nagetier an Bord einer KLM-Maschine sorgte dafür, dass ein Flug unterbrochen wurde.
Von Selma Tahirovic
19.12.25, 15:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Dieser Flug bleibt wohl den 250 Passagieren, die mit der Fluggesellschaft KLM Royal Dutch Airlines unterwegs waren, in Erinnerung. Nachdem die Maschine von Amsterdam über Aruba nach Bonaire fliegen wollte, spielten sich in der Luft unfassbare Szenen ab. An Bord wurde eine Ratte gesichtet. 

Wenige Minuten vor Abflug: Ryanair lässt 40 Passagiere zurück

Ratte an Bord sorgt für Chaos

Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet, wurde die Ratte entdeckt, als sich die Maschine bereits über dem Atlantik befand. Ein KLM-Sprecher bestätigte den Zwischenfall gegenüber dem Medium. Zum Amsterdamer Flughafen Schiphol zurückfliegen war keine Option mehr, weshalb die Maschine mit dem Nagetier an Bord bis Aruba weiterfliegen musste. 

Nach der Landung wurde das Flugzeug aus dem Verkehr gezogen. Weiter- und Rückflüge nach Amsterdam wurden abgesagt und die KLM-Maschine wurde gründlich gereinigt. 36 Stunden später wurde das Tier gefunden und aus der Maschine entfernt. 

Griechischer Flughafen: Kinder von Druckwelle ins Meer geschleudert

Ratten-Boarding unklar

Bis dato ist nicht bekannt, wie die Ratte an Bord gelangen konnte. Im Netz verbreiten sich immer mehr Videos von dem Nager in der Luft. 

"Wir bedauern dies sehr für all die Menschen, die sich derzeit dort befinden und mit dem Rückflug nach Amsterdam gerechnet hatten. Wir tun alles, um diese Menschen an ihr Ziel zu bringen", erklärte der KLM-Sprecher weiter. 

Für die gestrandeten Passagiere sei eine Unterkunft organisiert worden. 

Mehr zum Thema

Niederlande
kurier.at, seta  | 

Kommentare