Radioaktives Wespennetz in ehemaligem Atomkraftwerk entdeckt

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, haben Arbeiter einer Fabrik ein radioaktives Wespennest gefunden. Das US-Energieministerium veröffentlichte am 27. Juli 2025 einen Bericht, der bestätigte, dass das besagte Wespennest bereits am 3. Juli auf einem Metallträger neben einem Tank am Savannah River Site gefunden wurde.

Obwohl die Strahlenbelastung im Wespennest zehnmal höher war als die bundesstaatlichen Grenzwerte, soll es laut Ministerium keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen.