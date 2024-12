Vor einem Jahr vom Radar verschwunden: Deutsches Flugzeugwrack in Schottland entdeckt

Die Besatzung eines Fischerboots habe die Überreste einer Cessna 172 entdeckt, die in Deutschland registriert und im September 2023 in der Nordsee verschollen sei, bestätigte die britische Flugunfallbehörde AAIB.

Menschliche Überreste gefunden

In der Maschine seien menschliche Überreste gefunden worden, deren Identität noch geklärt werden müsse, teilte die Polizei in Schottland mit. Der britischen Rundfunkanstalt BBC zufolge könnte es sich um den Piloten handeln.

Die Cessna sei am 30. September 2023 am Flugplatz Uetersen-Heist in Schleswig-Holstein gestartet, berichtete die BBC. Damals war eine Maschine nach etwa sechs Stunden Flugzeit vom Radar verschwunden, wie es in einem Bericht der deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hieß.