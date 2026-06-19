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Tagelange Schmerzen: Mädchen (6) wird im Fluss von Qualle gestochen

Nachdem die sechsjährige Amelia nach einem Ausflug am Fluss starke Schmerzen hatte, konnte erst Tage später ein Quallenstich diagnostiziert werden.
19.06.2026, 15:43

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Durchsichtige Quallen mit gelblichem Kreuz treiben im Wasser.

Ein kleines Mädchen aus Brick (New Jersey) hatte vier Tage lang Schmerzen, nachdem es im Metedeconk River von einer Qualle gestochen wurde. Doch der Weg zur Diagnose war lang, denn viele Experten und Expertinnen waren vorerst ratlos. 

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Mädchen litt tagelang unter Schmerzen 

Wie ABC 7 berichtet, wurde ein sechsjähriges Mädchen namens Amelia von einer seltenen Qualle gestochen, als es im Metedeconk River schwimmen war. „Sie fing einfach an zu schreien. Sie hielt sich an die Brust“, sagte Julianne Colvin, die Mutter des kleinen Mädchens. 

Tagelang litt Amelia unter Schmerzen, doch weder die Eltern noch die Ärzte konnten herausfinden, was mit der Sechsjährigen los ist. Die Beschwerden wurden trotz Behandlung schlimmer, bis Colvin nach eigener Recherche entdeckte, dass ein Quallenstich hinter den Schmerzen stecken könnte. Die Mutter kontaktierte Dr. Paul Bologna von der Montclair State University, der seit Jahren Quallen untersucht – vor allem die Gonionemus-vertens-Qualle

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Experte diagnostiziert Quallenstich 

Tatsächlich konnten Bologna und sein Team feststellen, dass es sich um einen Stich der seltenen Quallenart Gonionemus-vertens-Qualle (auch Klammerqualle genannt) handelt. „Bei anderen Quallen beginnt der Schmerz und lässt dann nach. Bei dieser jedoch nimmt der Schmerz einfach immer weiter zu und zu und zu“, erklärte der Experte. 

Eigenschaften der Gonionemus-vertens-Qualle 

  • Die Gonionemus-vertens-Qualle wurde erstmals 2016 in New Jersey identifiziert. Sie stammt von der Pazifikküste ab und ist zwischen 15 und 25 Millimeter groß. 
  • Durch Klimawandel und Schiffsverkehr verbreitet sich die Qualle auch immer mehr in Europa.
  • Der Körper der erwachsenen Qualle (Meduse) ist überwiegend durchsichtig und weist ein markantes rötlich-orange bis gelbes Kreuz auf. Sie besitzt 60 bis 80 abwechselnd kurze und lange Tentakel.
  • Ihr Stich kann starke Schmerzen, Muskelkrämpfe, Atembeschwerden und Schwellungen verursachen. In Extremfällen ist sogar ein anaphylaktischer Schock möglich.

Erhöhen sich die Temperaturen in den Gewässern, sterben die Tiere im Laufe der Saison ab. 

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Amelia konnte sich nach dem Quallenstich wieder vollständig erholen. 

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kurier.at, seta  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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