Sydney: Spektakuläres Feuerwerk mit 9 Tonnen Pyrotechnik geplant

Wenn Down Under am Dienstag ins Jahr 2025 startet, werden vor der ikonischen Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses mit seinen Segeldächern stolze neun Tonnen Pyrotechnik in den Himmel geschossen, so der Plan der Organisatoren. Zudem sind Drohnen wichtiger Teil des Lichtspektakels.

Die Feuerwerkskörper werden an 264 verschiedenen Punkten gezündet, 80 mehr als im vergangenen Jahr. Erstmals gibt es auch Abschussorte westlich der Harbour Bridge. Gleichzeitig sollen Plattformen, die über dem Wasser schweben, für spezielle Effekte sorgen. Innovative Technologien lassen zudem Muster und Formen wie Tiere und das Wort "Sydney" in einem Wasserfalleffekt von der Harbour Bridge herunterfließen.