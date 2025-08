Bereits seit mehreren Jahren häufen sich die Berichte über eine 22-jährige Luiza Rozova , die in Paris lebt. Sie studierte dort Kunst, arbeitet für Galerien und tritt immer wieder als DJ auf. Das Brisante an ihrer Person ist aber ihre mutmaßliche Herkunft. Sie soll die uneheliche Tochter Wladimir Putins sein.

In ihrer Telegram-Gruppe sprach Rozova nun erstmals öffentlich über ihre familiäre Situation und holte zum Rundumschlag aus. Sie erwähnte Putin nicht namentlich, doch fand suggestive Formulierungen, die auf ihre mutmaßliche Verwandtschaft hindeuten. Sie schrieb: "Es ist so schön, der Welt wieder mein Gesicht zeigen zu können. Das erinnert mich jeden Tag daran, als wer ich geboren wurde – und wer mein Leben ruiniert hat. Der Mann, der Millionen Leben genommen und meines zerstört hat."

Anfeindungen wegen Putin

Durch die mutmaßliche Verbindung zu Putin kam auch ihre Arbeit in Kritik. In der Galerie, in der sie angestellt war, wurden auch ukrainische Anti-Kriegs-Künstler ausgestellt. Ihre Teilhabe daran wurde öffentlich angefeindet. Über Telegram schrieb sie: "Bin ich wirklich verantwortlich für die Aktivitäten meiner Familie, die mich nicht mal hö­ren kann?"