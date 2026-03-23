Militärflugzeug in Kolumbien abgestürzt: 80 Tote befürchtet

Beim Absturz eines kolumbianischen Militärflugzeugs sind womöglich rund 80 Menschen ums Leben gekommen. Verteidigungsminister Pedro Sánchez teilte am Montag mit "tiefer Trauer" mit, dass die Maschine verunglückt sei.

Die Maschine vom Typ Herkules verunglückte demnach kurz nach dem Start in Puerto Leguízamo nahe der Grenze zu Ecuador. Ein Vertreter der Armee sagte, dass rund 80 Menschen an Bord des Flugzeugs waren.