Bei Landung in New York: Flugzeug kollidiert mit Bodenfahrzeug

Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut Medienberichten ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Canada mit einem Fahrzeug zusammengestoßen.

Wie am Montag bekannt wurde, prallte ein aus Montreal kommender Regionaljet am Sonntagabend (US-Ortszeit) bei der Landung auf das Bodenfahrzeug.

Der US-Sender NBC berichtete, es habe zwei Tote gegeben, es handle sich um den Piloten und den Co-Piloten. Zwei weitere Personen seien verletzt worden.