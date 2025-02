Unter Narkose: Chirurg soll 299 Kinder missbraucht haben

Ein Chirurg in Frankreich , der bereits wegen anderer Fälle von Kindesmissbrauch inhaftiert ist, steht im Verdacht, 299 seiner jungen Patientinnen und Patienten sexuell missbraucht zu haben.

Seine Opfer waren im Schnitt elf Jahre alt. Ab Montag steht der 74-Jährige in einem Mammutverfahren im bretonischen Vannes vor Gericht. Dabei gibt es frappante Parallelen zum vor mehr als zwei Monaten abgeschlossenen Prozess gegen den Serienvergewaltiger Dominique Pelicot in Avignon.

Missbrauch im Aufwachraum oder dem OP-Tisch

Der Mann muss sich wegen 111 Vergewaltigungen und 189 anderer sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten. Der Tatzeitraum umfasst zweieinhalb Jahrzehnte, zwischen 1989 und 2014. In dieser Zeit arbeitete der Mediziner als Arzt in zahlreichen Krankenhäusern - obwohl manche seiner Chefs und Kollegen wussten, dass er bereits früher wegen des sexuellen Missbrauchs an Kindern verurteilt worden war. Dies hat zu einem zweiten Ermittlungsverfahren geführt, das die Frage nach einem möglichen Behördenversagen aufwirft.

Ähnlich wie im Fall Pelicot kamen die Taten ans Licht, weil es wegen einer anderen Anzeige zu einer Hausdurchsuchung gekommen war. Dabei wurden Tagebücher des Chirurgen entdeckt. Der Mann notierte dort, wie er seine Stellung als Chirurg nutzte, um sich an möglichst vielen Kindern zu vergehen. "Der Vorteil von kleinen Mädchen ist, dass man sie angreifen kann, ohne dass sie Fragen stellen", heißt es unter anderem in einem der Tagebücher, wie die Tageszeitung Le Monde berichtete. An älteren Kindern vergriff er sich demnach, wenn sie unter Narkose waren - auf dem Operationstisch oder im Aufwachraum. Dabei kam es auch zu Penetrationen mit dem Finger.