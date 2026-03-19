Prada-Schuhe im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen

Hunderte Designerschuhe im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sind am Donnerstag aus einem Werk des Modekonzerns Prada in Dolo bei Venedig gestohlen worden.

Laut den Ermittlern handelt es sich bei den Tätern um ein "Kommando" aus sechs bis sieben Personen, das gegen 4.00 Uhr zuschlug.