Prada-Schuhe im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen
Ein "Kommando" aus sechs bis sieben Personen habe die Prada-Schuhe in den frühen Morgenstunden entwendet.
Hunderte Designerschuhe im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sind am Donnerstag aus einem Werk des Modekonzerns Prada in Dolo bei Venedig gestohlen worden.
Laut den Ermittlern handelt es sich bei den Tätern um ein "Kommando" aus sechs bis sieben Personen, das gegen 4.00 Uhr zuschlug.
Die Gruppe soll mit mehreren Fahrzeugen den Eingang des Werks gerammt haben. Zudem stellten sie gestohlene Lieferwagen und Autos so ab, dass sie die Zufahrtsstraße für die Polizei blockierten. Die Ermittler prüfen jetzt Aufnahmen der Videoüberwachungsanlagen in der Gegend.
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