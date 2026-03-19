Welt

Prada-Schuhe im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen

Ein "Kommando" aus sechs bis sieben Personen habe die Prada-Schuhe in den frühen Morgenstunden entwendet.
19.03.2026, 13:25

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FILE PHOTO: People walk past a Prada store in Galleria Vittorio Emanuele II in Milan

Hunderte Designerschuhe im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sind am Donnerstag aus einem Werk des Modekonzerns Prada in Dolo bei Venedig gestohlen worden. 

Laut den Ermittlern handelt es sich bei den Tätern um ein "Kommando" aus sechs bis sieben Personen, das gegen 4.00 Uhr zuschlug.

Ermittlungen wegen Schwarzarbeit bei Lieferanten von Luxusmarken

Die Gruppe soll mit mehreren Fahrzeugen den Eingang des Werks gerammt haben. Zudem stellten sie gestohlene Lieferwagen und Autos so ab, dass sie die Zufahrtsstraße für die Polizei blockierten. Die Ermittler prüfen jetzt Aufnahmen der Videoüberwachungsanlagen in der Gegend.

Agenturen  | 

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