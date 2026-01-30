Ermittlungen wegen Schwarzarbeit bei Lieferanten von Luxusmarken

Nach zahlreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mailand wegen Schwarzarbeit in der Modebranche verschärft die italienische Modegruppe Prada ihre Kontrollen bei Lieferanten. Allein 2025 wurden bei 173 Inspektionen 43 Fälle festgestellt, die zur Beendigung von Lieferverträgen führten. Sechs Unternehmen wiesen dabei erhebliche Mängel auf, bei 37 weiteren wurden Abweichungen von den Standards des Unternehmens festgestellt, teilte Prada mit. Das entspricht mehr als jedem vierten kontrollierten Lieferanten.

Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften festgestellt In den vergangenen fünf Jahren hat der Konzern, zu dem auch Miu Miu, Car Shoe, Church's und seit Kurzem Versace gehören, die Zusammenarbeit mit mehreren Lieferanten beendet. Grund waren Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften, Abfallmanagement, Arbeitszeiten, Löhne und die Behandlung von Beschäftigten bei direkten und indirekten Zulieferern. Eine interne Abteilung aus elf Mitarbeitern, die von externen Beratern unterstützt werden, kontrolliert rund 1.000 Lieferanten in ganz Italien. Wiederholte und unangekündigte Kontrollen bei 850 Partnerunternehmen führten in über einem Viertel der Fälle zu Vertragsauflösungen aufgrund schwerwiegender Verstöße, darunter unzulässige Schlafräume, unzureichende Sicherheitsmaßnahmen und mangelhafte Abfallbewirtschaftung.