Powerbank löst Brand in Flugzeug-Gepäckfach aus

Nach der Landung eines Fluges der China Eastern Airlines auf dem Flughafen Guiyang Longdongbao kam es an Bord des Fluges MU2421 zu dramatischen Szenen. Der Inlandflug war am 24. Juli von Lanzhou in die südwestchinesische Stadt Guiyang unterwegs.

In einem Gepäckfach über den Sitzen geriet eine Powerbank in Brand. In einem Video sind die Szenen des brennenden Gepäckfachs deutlich zu sehen: Ein Steward greift hinein, um das Feuer einzudämmen, und zieht eine Tasche sowie einen Rucksack heraus. Der Rauch verteilt sich rasch in der Kabine, im Hintergrund sind hustende und panische Fluggäste zu hören.

Noch bevor die Passagiere das Flugzeug verlassen konnten, löschte die Kabinenbesatzung den Brand. Medienberichten zufolge wurde niemand verletzt. Der Airbus A320 erlitt durch den Vorfall leichte Schäden.