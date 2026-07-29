Powerbank löst Brand in Flugzeug-Gepäckfach aus
Nach der Landung eines Fluges der China Eastern Airlines auf dem Flughafen Guiyang Longdongbao kam es an Bord des Fluges MU2421 zu dramatischen Szenen. Der Inlandflug war am 24. Juli von Lanzhou in die südwestchinesische Stadt Guiyang unterwegs.
In einem Gepäckfach über den Sitzen geriet eine Powerbank in Brand. In einem Video sind die Szenen des brennenden Gepäckfachs deutlich zu sehen: Ein Steward greift hinein, um das Feuer einzudämmen, und zieht eine Tasche sowie einen Rucksack heraus. Der Rauch verteilt sich rasch in der Kabine, im Hintergrund sind hustende und panische Fluggäste zu hören.
Noch bevor die Passagiere das Flugzeug verlassen konnten, löschte die Kabinenbesatzung den Brand. Medienberichten zufolge wurde niemand verletzt. Der Airbus A320 erlitt durch den Vorfall leichte Schäden.
Panik im Flieger
Nach Angaben des Aviation Safety Network soll eine Powerbank in einem Gepäckfach über den Sitzen die Ursache für den Brand gewesen sein. Ein Augenzeuge berichtete lokalen Medien, dass Passagiere im vorderen Teil der Kabine geschrien und versucht hätten, in den hinteren Bereich des Flugzeugs zu fliehen. Ein weiterer Fluggast erklärte, die Besatzungsmitglieder seien ruhig geblieben, während sie das Feuer zu löschen versuchten.
Die Sicherheitsrichtlinien von China Eastern erlauben Powerbanks ausschließlich im Handgepäck. Die Aufbewahrung in den Gepäckfächern ist hingegen verboten. Ebenso ist das Aufladen von Geräten mit Powerbanks während des Fluges nicht gestattet.
Die chinesischen Behörden haben Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.
Auch Austrian Airlines verbietet die Verstauung von Powerbanks in den Gepäckfächern. Sie dürfen stattdessen in der Sitztasche des Vordersitzes oder im Handgepäck aufbewahrt werden.
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