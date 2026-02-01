Portugal: Warnung nach Unwetter vor neuem Regen und Überschwemmungen

In Portugal haben die Behörden nach einem heftigen Unwetter mit fünf Toten vor neuem Starkregen und Überschwemmungen gewarnt. Wegen der erwarteten heftigen Regenfälle sprach der Wetterdienst Ipma am Samstag für das gesamte portugiesische Festland eine Unwetterwarnung bis Montag aus. Im Zentrum des Landes waren infolge des Sturms "Kristin" nach Angaben des Energieversorgers E-Redes am Samstagnachmittag immer noch fast 200.000 Haushalte ohne Strom.

Laut der neuen Unwetterwarnung des Wetterdienstes drohen Überschwemmungen, weil die Böden nach den Unwettern der vergangenen Tage schon vollständig mit Wasser gesättigt sind und Flüsse bereits viel Wasser führen. Der portugiesische Zivilschutz warnte auch vor Sturzfluten, Erdrutschen und Steinschlägen.

Den Menschen wurde geraten, lose Gegenstände zu sichern, gefährdete Küsten- und Flussgebiete zu meiden und beim Autofahren vorsichtig zu sein. Dem Land stehe eine "sehr schwierige Woche" bevor, hatte der Chef der portugiesischen Umweltbehörde, José Pimenta Machado, bereits am Freitag gesagt.