Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel der andalusischen Gemeinde Benahavís im Süden des Landes, wie die Regionalzeitung Diario Sur und weitere Medien berichteten. Ein Sprecher der regionalen Gesundheitsbehörde bestätigte am Dienstag auf Anfrage diese Berichte. Bei den Betroffenen handle es sich mehrheitlich um Briten.

Urlauber ins Krankenhaus eingeliefert Die Urlauber mussten den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden. Betroffen waren demnach auch Kinder und ältere Menschen. Alle Patienten seien inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden und wohlauf, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Defekt an der Pumpe, die Chlor und Säure in das Schwimmbecken einleitet, den Zwischenfall verursacht haben. Dabei seien möglicherweise giftige Gase freigesetzt worden. Das habe wohl bei Hotelgästen Vergiftungserscheinungen ausgelöst.