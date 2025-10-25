"Für seine Sammlung": Tourist stahl Fundstücke in Pompeji

Andere Besucher bemerkten den Vorfall und informierten die Sicherheitskräfte des archäologischen Parks, die sofort die Carabinieri alarmierten. Die Beamten stoppten den Mann und fanden die Steine in seinem Rucksack.

Ein US-amerikanischer Tourist ist in Pompeji angezeigt worden, nachdem er versucht hatte, vier archäologische Fundstücke aus dem Ausgrabungsgebiet mitzunehmen. Der Rentner hatte einige Steine aufgehoben und in seinen Rucksack gesteckt.

Der Tourist erklärte, er habe sie "für seine Sammlung" mitnehmen und "als Andenken" behalten wollen. Trotz dieser Erklärung wurde er wegen Diebstahls von Kulturgütern angezeigt. Bereits im August war ein schottischer Tourist angezeigt worden, weil er sechs Steine aus Pompeji als "Souvenir" in seinem Rucksack versteckt hatte. Er wurde auf frischer Tat ertappt,

Die antike Stadt lag am Fuß des Vulkans Vesuv. Bei Ausbrüchen im Jahr 79 nach Christus hatten Asche, Schlamm und Lava die Siedlungen unter sich begraben und die Stadt teilweise konserviert. Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji wiederentdeckt. Die Ausgrabungsstätte, die immer wieder sensationelle Funde zutage bringt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Italien.