Pompeji: Von Nazi gestohlenes Erotik-Mosaik ist zurück

Das Werk stammt aus dem Vesuvgebiet und wurde auf diplomatischem Weg aus Deutschland zurückgeführt und zwar dank des italienischen Generalkonsulats in Stuttgart.

Das Mosaik befand sich im Besitz eines inzwischen verstorbenen deutschen Staatsbürgers, der es einst von einem Wehrmachtshauptmann geschenkt bekommen hatte. Letzterer war während des Zweiten Weltkriegs in der militärischen Versorgungskette in Italien eingesetzt. Die Erben des Besitzers nahmen später Kontakt mit der Abteilung für Kulturgüterschutz der Carabinieri in Rom auf und baten um Hinweise zur Rückgabe des Mosaiks an den italienischen Staat.