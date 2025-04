So lässt Rosenkranz grundsätzlich offen, ob er das Wandbild des Nazi-Künstlers wieder verhängen will: "Die neue Ausgestaltung der Büroräumlichkeiten mit passenden Bilder und Gemälden ist derzeit noch nicht abgeschlossen."

Das und andere Fragen hat der grüne Nationalratsabgeordnete Lukas Hammer ganz offiziell, also im Zuge einer parlamentarischen Anfrage, an den formal zweithöchsten Mann der Republik gerichtet. Und manche Antworten sind durchaus bemerkenswert.

Die Frage, ob er die "Wappenwand" als passenden Fotohintergrund bei offiziellen Besuchen für passend hält, lässt Rosenkranz unbeantwortet - derlei sei "nicht vom Interpellationsrecht (der Abgeordneten, Anm.) umfasst, kurzum: Das geht Hammer gar nichts an.

Das ist in der Form so nachweislich falsch - Rosenkranz hat ja genau nicht gemacht, was sein Vorgänger getan hat, nämlich: das Bild verhängt.

Stattdessen hat der Freiheitliche das Wandbild mit einem, neben dem Bild liegenden Informationsblatt versehen, das Eisenmengers problematischen Lebenslauf und seine auch nach 1945 erstellten Werke - darunter der "Eiserne Vorhang" in der Staatsoper - erwähnt.

Für Hammer ist dieser Zugang unzureichend.