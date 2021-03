Polizeistreifen mit Alpakas zum Abstand-Halten-Lernen

Polizisten mit Alpakas auf Streife? Mit einem kuriosen Vorschlag kontert der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Bayern Kritik an Abstandskontrollen im Englischen Garten in München. Dort hatten Beamte den Besuchern mit Zollstöcken den Abstand von 1,50 Metern zu erklären versucht. Dieser ist aufgrund der Corona-Maßnahmen vorgeschrieben.