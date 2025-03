Polizei sucht nach abgängigem Sechsjährigem

Ein Sechsjähriger wird seit Dienstagmittag im mittelhessischen Weilburg in Deutschland gesucht. Auch in der Nacht auf Mittwoch ging die Suche nach dem Sechsjährigen weiter, in der Früh werde der Einsatz verstärkt fortgesetzt, teilte die Polizei mit.

An dem Großeinsatz seien am Tag "weit über 100" amtliche Kräfte beteiligt, daneben auch Freiwillige aus der Bevölkerung, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht mit. Auch per Hubschrauber und Boot wurde nach dem Buben gesucht. Nach dem Kind werde sowohl im Stadtgebiet als auch in der Umgebung gesucht, sagte ein Polizeisprecher.