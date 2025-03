In Litauen werden vier US-Soldaten nach einer Übung vermisst. Wie die US-Botschaft in dem EU- und NATO-Land am Mittwoch mitteilte, befanden sie sich zuletzt in Pabrade im Osten des Landes nahe der Grenze zu Belarus.

Es handle sich um Angehörige der 1. Brigade der 3. Infanteriedivision, schrieb die Botschaft am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst X. Wann sie verschwanden, wurde nicht gesagt.