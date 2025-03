Brandanschlag auf Ikea: Litauen sieht Russland als Drahtzieher

In der Nacht zum 9. Mai 2024 ist bei einem Ikea in Vilnius ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Sicherheitsbehörden äußerten im Laufe der Ermittlungen den Verdacht auf Brandstiftung.

Litauens Justizbehörden zufolge steht der russische Militärgeheimdienst hinter dem Brandanschlag auf das Möbelhaus. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die in dem Fall festgenommen zwei Personen im Auftrag des russischen Militärgeheimdiensts handelten, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Vilnius mit. Es sei Anklage wegen eines mutmaßlichen Terroranschlags erhoben worden.

Der Anschlag in der Hauptstadt im Mai sei von zwei ukrainischen Staatsbürgern verübt worden, sagte Staatsanwalt Arturas Urbelis am Montag. Einer von ihnen sei minderjährig. Ein Verdächtiger befinde sich in Polen in Haft, der andere sei kurz nach der Tat in Litauen festgenommen worden.