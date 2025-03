Verschwundener Zweijähriger: Polizei verhaftet Großeltern

Dramatische Wende im Fall jenes Zweijährigen in Frankreich, über dessen Verschwinden vor anderthalb Jahren weltweit berichtet wurde: Nun sind die Großeltern des Kindes in den Blick der Ermittler gerückt. Wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung und unerlaubte Wegnahme der Leiche kamen sie jetzt in Polizeigewahrsam, wie die Staatsanwaltschaft Aix-en-Provence mitteilte. Auch zwei erwachsene Kinder des Paars wurden demnach inhaftiert; die beiden haben insgesamt zehn Kinder.

Dies füge sich in eine Phase der Ermittlungen, in der Informationen, die in den vergangenen Monaten gesammelt worden seien, überprüft würden, hieß es von der Ermittlungsbehörde. Le Parisien berichtet, dass das Haus der Großfamilie durchsucht würde.