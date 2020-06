Polizei in Mailand: Mit dem Tretroller auf Streife

Um mehr Menschen auf das Rad zu bringen, gewährte die italienische Regierung einen 500 Euro-Bonus für den Erwerb von Rädern, E-Bikes oder Tretrollern. Fahrradgeschäfte werden mit Nachfragen gestürmt. Der Absatz von Zweirädern ist seit Ende des Lockdowns stark gestiegen.

Damit festigt sich ein Trend, der bereits 2019 begonnen hatte. 1,71 Millionen Fahrräder wurden 2019 in Italien verkauft, das sind sieben Prozent mehr als im Jahr davor. Beim Absatz von Elektro-Fahrrädern wurde ein Plus von 13 Prozent gemeldet. Die Nachfrage sei so stark, dass man bei einigen Modellen bis Februar 2021 warten muss.