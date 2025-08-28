Tragödie vor Flugshow: F16-Kampfjet stürzt ab - Pilot tot

Beim Absturz eines F-16-Kampfjets der polnischen Luftwaffe in Zentralpolen ist der Pilot ums Leben gekommen. Dies bestätigte ein Regierungssprecher am Donnerstag. Der Unfall ereignete sich während der Probe für eine Flugshow in Radom. Polnischen Medien zufolge stürzte die Maschine gegen 19.30 Uhr Ortszeit auf die Landebahn und beschädigte sie.