Ein Leichtflugzeug ist am Dienstag auf eine Autobahnstrecke in der Nähe der norditalienischen Stadt Brescia abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Beide Insassen des Flugzeugs kamen dabei ums Leben. Die Identität der bei dem Unfall verbrannten Opfer ist derzeit noch nicht bekannt, wie Medien berichteten.