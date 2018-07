Pole fährt als Erster mit Skiern den K2 hinab

Polen hat einen neuen Helden: der dreißigjährige Andrzej Bargiel fuhr am Sonntag als erster Mensch den zweithöchsten Berg der Welt mit Skiern hinab. „Ich fühle eine große Freude, denn ich bin zum zweiten Mal hier und will das nicht noch einmal durchstehen“, sagte er zu polnischen Medien. Der erste Versuch im vergangenen Jahr musste an dem 8611 Meter hohen K2 in Pakistan aufgrund von zu hohen Temperaturen abgebrochen werden. Der Alpinist, der aus dem polnischen Wintersportort Zakopane kommt, hat bereits drei Achttausender mit Skiern befahren – (Shishapangma, Manaslu sowie Broad Peak), auch letzteren fuhr er als erster Mensch mit Skiern in einer Zeit von nur drei Stunden hinab.

Bargiel, der in der Disziplin Ski-Alpin dreimal polnischer Meister wurde, erreichte den Gipfel am Sonntagmorgen um Acht Uhr Ortszeit.