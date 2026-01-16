Der Fall der 19-jährigen Áine Rose Hurst aus Großbritannien sorgt für Fassungslosigkeit bei ihrer Familie und Freunden. Die junge Frau verstarb, nachdem sie eine Tablette gegen ihre Kopfschmerzen eingenommen hatte. Jetzt sprach ihre Mutter erstmals über den tragischen Todesfall.

Wegen Pille: Teenagerin hatte zu hohen Blutdruck Kurz vor ihrem 16. Geburtstag ging Áine Hurst wegen starker Regelblutungen mit ihrer Mutter zum Hausarzt. Ihr wurde eine Kombinationspille zur Empfängnisverhütung verschrieben. Drei Jahre lang gab es keine Probleme. Doch im Dezember 2024 zeigte eine Routineuntersuchung, dass ihr Blutdruck gefährlich hoch war. Sie musste die Pille sofort wieder absetzen.

"Wir hatten ein Blutdruckmessgerät zu Hause, und Áine hat die Werte wochenlang täglich gemessen und notiert. Es war besorgniserregend, aber die Werte sanken allmählich, weil sie die Pille abgesetzt hatte", erinnerte sich ihre Mutter. Anfang Januar 2025 suchte Áine Hurst erneut ihren Hausarzt auf, um alternative Verhütungsmethoden zu besprechen. Nachdem er ihren Blutdruck überprüft und dieser sich wieder normalisiert hatte, verschrieb er ihr erneut das Verhütungsmittel.

Britin klagte über starke Kopfschmerzen Die 19-Jährige hatte keine gesundheitlichen Probleme mehr, bis sie Anfang März nach einem Abend mit ihren Freundinnen mit furchtbaren Kopfschmerzen aufwachte. "Áine dachte, sie hätte einen typischen Kater und blieb im Bett. Aber es wurde schlimmer, und sie kam weinend in mein Zimmer. Ich gab ihr Paracetamol und eine Schlafmaske, deckte sie zu und sagte ihr, sie solle schlafen", erzählte Kerry Hurst weiter. Doch die Schmerzen ihrer Tochter wurden so stark, dass sie den Notruf wählen musste. "Es ging alles so schnell. Erst dachten wir, sie hätte einen Kater, und im nächsten Moment war sie bewusstlos", so Hurst weiter. Eine Untersuchung ergab, dass ihre Tochter ein Blutgerinnsel im Gehirn hatte und ihre Überlebenschancen gering waren.

Antibabypille so Blutgerinnsel ausgelöst haben Zwei Tage später, am 13. März 2025 wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen für die junge Frau eingestellt, sie starb in den Armen ihrer Mutter. "Es kam mir unwirklich vor, die Tage vergingen wie im Flug. Die Ärzte sagten uns, sie glaubten, die Antibabypille habe das Blutgerinnsel verursacht", sagte Hurst weiter. Bei der Autopsie am 27. November wurde festgestellt, dass Hursts Todesursache eine zerebrale Sinus- bzw. Hirnvenenthrombose war. Die Pille wurde als "möglicher mitwirkender Faktor" genannt.