Pflasterstein auf Polizeiauto: DNA-Massentest in 25-stöckigem Hochhaus

In einem Hochhaus in Kiel führt die Polizei seit dem Morgen DNA-Tests der Bewohner durch, um einen Steinewerfer zu ermitteln. Der bisher unbekannte Täter warf Anfang Juni aus einem der oberen Stockwerke des Hauses einen Pflasterstein auf einen Streifenwagen und verletzte damit eine Polizistin auf dem Beifahrersitz. Die Staatsanwaltschaft wertet den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Großeinsatz läuft im Kieler Stadtteil Mettenhof, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Untersucht würden alle Bewohnerinnen und Bewohnern des 25-geschossigen Mehrfamilienhauses, die zum Tatzeitpunkt mindestens 14 Jahre alt gewesen seien.