Die beiden schwarzen Fohlen mit den Namen Primus Maximus und Primus Minimus seien wohlauf, sagte Tino Leipold, Inhaber des Bernsteinreiter-Hofes in Hirschburg bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen).

Auch der prämierten Mutterstute Prima Diva gehe es gut, sagte Leipold. Er züchtet seit 20 Jahren die Pferderasse Trakehner. Eine Zwillingsgeburt habe er in dieser Zeit jedoch noch nie erlebt. "Ich habe damit nicht gerechnet."