Deutschland

Sensation auf Pferdehof: Video von Zwillingsfohlen geht viral

Auf einem deutschen Pferdehof an der Ostsee sind Zwillingsfohlen zur Welt gekommen. Ein Video davon wurde auf Facebook mehr als 168.800 Mal angesehen.
08.05.2026, 16:29

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Zwei Fohlen laufen neben einer Stute auf einer grünen Weide mit Bäumen im Hintergrund.

Die beiden schwarzen Fohlen mit den Namen Primus Maximus und Primus Minimus seien wohlauf, sagte Tino Leipold, Inhaber des Bernsteinreiter-Hofes in Hirschburg bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen).

Auch der prämierten Mutterstute Prima Diva gehe es gut, sagte Leipold. Er züchtet seit 20 Jahren die Pferderasse Trakehner. Eine Zwillingsgeburt habe er in dieser Zeit jedoch noch nie erlebt. "Ich habe damit nicht gerechnet."

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Zwillingsgeburten selten

Zwillingsgeburten gelten in der Pferdezucht als äußerst selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Tiere überleben, liege laut Bernsteinreiter-Hof bei unter einem Prozent. Warum? Die Natur sei darauf nicht ausgelegt, erklärte Hof-Tierärztin Hannah Jeibmann. In der Gebärmutter gebe es eigentlich nicht genügend Platz für zwei Fohlen. Häufig kämen Zwillinge daher per Kaiserschnitt auf die Welt. Prima Diva hat es in diesem Fall aber allein geschafft.

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Leipold zeigte sich überrascht von der großen Aufmerksamkeit. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so ein mediales Echo gibt." Ein Video von den am 10. April geborenen Fohlen sei bei Facebook inzwischen mehr als 168.800 Mal aufgerufen worden. "Unsere Follower-Zahlen steigen unaufhörlich."

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