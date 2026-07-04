Papst besucht auf Lampedusa Friedhof der Namenlosen

Papst Leo XIV. ist am Samstag mit einem Flugzeug auf Lampedusa eingetroffen. Bei seiner Ankunft auf der Mittelmeerinsel wurde er vom italienischen Staatssekretär Alfredo Mantovano, Siziliens Regionalpräsident Renato Schifani sowie von Lampedusas Bürgermeister Filippo Mannino empfangen. Anschließend fuhr der Papst zum Friedhof der Insel, wo er Blumen an den Gräbern mehrerer im Mittelmeer ums Leben gekommener Migranten niederlegte.

Dort verharrte der Papst im sogenannten Friedhof der Namenlosen in Cala Pisana in stillem Gebet. Die Gräber sind mit Kreuzen gekennzeichnet, die aus dem Holz gesunkener Flüchtlingsboote angefertigt wurden. Anschließend besuchte Leo XIV. die Gräber von Kindern, darunter auch das des sechs Monate alten Youssef Ali Kanneh, der 2020 bei einem Unglück im Mittelmeer ums Leben kam. Alljährlich wird in diesem Friedhof der Opfer des besonders tragischen Schiffsunglücks vom 3. Oktober 2013 gedacht, bei dem mindestens 368 Menschen starben.