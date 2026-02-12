Papst Leo XIV. hält eine Änderung der kirchlichen Lehre in puncto Sexualität und Ehe auf absehbare Zeit für unwahrscheinlich. "Es erscheint mir sehr unwahrscheinlich, zumindest in naher Zukunft, dass die Lehre der Kirche ihre Haltung zu Sexualität und Ehe ändern wird", sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in einem Interview, aus dem die Zeitung "La Repubblica" am Donnerstag im Voraus zitierte. Das Gespräch ist Teil einer am Donnerstag erschienenen Biografie von Elise Ann Allen, Vatikan-Korrespondentin des US-Portals "Crux", mit dem Titel "León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI" (Leo XIV.: Weltbürger, Missionar des 21. Jahrhunderts).

"Keine Polarisierung in der Kirche" Der Papst betonte, er verstehe, dass die Sexualität ein kontroverses Thema sei und manche Forderungen nach einer Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe oder von Transpersonen durch die Kirche erhoben würden. Er betonte, er bemühe sich jedoch, keine Polarisierung in der Kirche zu nähren. "Die Menschen werden aufgenommen und empfangen. Jeder ist willkommen, wir können uns respektieren", betonte der Papst. Jeder Priester höre in der Beichte Menschen aller Art mit unterschiedlichsten Schwierigkeiten, Lebenssituationen und getroffenen Entscheidungen an. Auf eine Frage zu US-Präsident Donald Trump antwortete Leo XIV. im Interview, es sei unmöglich, dass sich der Papst in die Angelegenheiten einzelner Länder einmische. Es sei angemessener, dass die Führung der Kirche in den Vereinigten Staaten den Dialog mit ihm ernsthaft und vertieft führe. "Dasselbe würde ich von jeder Regierung sagen", fügte er hinzu. Eine der bedeutendsten Initiativen von Papst Franziskus gegen Ende seines Pontifikats sei dessen Schreiben zum Umgang mit Migranten gewesen, sagte Leo XIV. Es habe ihn gefreut zu sehen, wie die US-Bischöfe dieses aufgenommen hätten und wie einige von ihnen den Mut gehabt hätten, die Botschaft weiterzutragen.