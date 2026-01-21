Papst kritisiert Missachtung der Menschenwürde: "Krieg wieder in Mode"

Papst Leo XIV. hat bei der Generalaudienz am Mittwoch einen neuen Friedensappell gerichtet und die zunehmende Missachtung der menschlichen Würde weltweit kritisiert. Zugleich beklagte er, dass "Krieg wieder in Mode ist". "Beten wir für den Frieden, in einer Zeit, die von einem wachsenden Verlust des Wertes der menschlichen Würde geprägt ist und in der der Krieg wieder in Mode gekommen ist. Jesus möge uns Wege der Gerechtigkeit und Versöhnung finden lassen", sagte der Papst.