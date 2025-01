Papst Franziskus: "Ich bin das Kind mit dem Tiroler Faschingsanzug"

Zusammenfassung Papst Franziskus wurde in einer Talkshow interviewt und kommentierte seine Autobiografie 'Hoffe'.

Er sprach über seine Kindheit in Argentinien und die Erfahrungen als Sohn italienischer Migranten.

Dabei wurde ein Foto aus der Kindheit des Papstes gezeigt, auf dem der kleine Jorge Mario Bergoglio im Fasching als Tiroler Bub verkleidet zu sehen ist.

Papst Franziskus, der am Sonntagabend vom italienischen Starmoderator Fabio Fazio im Rahmen einer vom TV-Kanal Nove gesendeten Talkshow live interviewt wurde, hat Auszüge aus seiner Autobiografie Hoffe kommentiert, die am 14. Jänner in 80 Ländern der Welt erschienen ist. Gezeigt wurde ein Foto aus der Kindheit des Papstes, in dem der kleine Jorge Mario Bergoglio im Fasching als Tiroler Bub verkleidet zu sehen ist. (Sollte der Zeitstempel nicht funktionieren: Foto ist bei Minute 26:45 zu sehen)

Auf dem Foto, das in der Autobiografie erschienen ist, ist Bergoglio in kurzen Hosen an der Seite seines jüngeren Bruders und seines Vaters Mario zu sehen. Auf die Frage des Moderators, welcher der beiden Buben er im Foto sei, antwortete der Papst: "Ich bin das Kind mit dem Tiroler Faschingsanzug". Bewegt sprach der Papst über seine Kindheit in Argentinien als Sohn italienischer Migranten, die ihm die Liebe für das Kino, die Musik und die Oper beigebracht hatten.

Das Buch erzählt zunächst über das Aufwachsen und Kennenlernen seiner italienischen Großeltern, die 1929 mit seinem Vater nach Argentinien migrierten. Von dort entspinnt sich die Geschichte der Familie Bergoglio. Seiner Zeit als regionaler Ordensleiter der Jesuiten während der argentinischen Militärdiktatur (1976-1983) räumt Franziskus viel Platz ein, ebenso Berichten über seine eindrücklichsten Reisen als Papst. Der 88-Jährige spricht sich gegen Populismus und die Ausgrenzung von Migranten aus und mahnt zur Vorsicht beim Umgang mit neuen Technologien. Ebenso erklärt er seine optimistische Sicht auf die Zukunft der katholischen Kirche.

Papst ernennt Frau als Gouverneurin des Vatikans Der Papst wird erstmals eine Frau, die Ordensschwester Raffaella Petrini, zur Gouverneurin des Vatikanstaates ernennen. "Petrini ist Vize-Gouverneurin und wird im März Gouverneurin werden", kündigte Franziskus an. Die italienische Sozialwissenschaftlerin und Ordensfrau Petrini (55) war 2021 zur Vize-Gouverneurin ernannt worden. Das Governatorat der Vatikanstadt ist die Staatsverwaltung. Außerdem ist Petrini seit Juli 2022 Mitglied der Kurienbehörde für Bischöfe, in der sie auch über Bischofsernennungen in anderen Ländern mit abstimmt. Im Oktober berief Franziskus die Ordensfrau zudem in die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls, bei der sämtliche Investment-Entscheidungen des Vatikans getroffen werden.