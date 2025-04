Auftritt im Unterhemd: Papst Franziskus sorgt für Aufsehen

Beim Gesundheitszustand von Papst Franziskus sind weitere Verbesserungen festgestellt worden, wie der Vatikan am Freitag mitteilte. Die Rolle des Papstes bei den Osterfeierlichkeiten ist noch unklar. Die Palmsonntagmesse wird der argentinische Kardinal Leonardo Sandri zelebrieren. Ob Franziskus daran teilnehmen wird, ist noch offen.

"Der Papst setzt seine Rekonvaleszenz fort. Verbesserungen sind aufgetreten, sowohl was die motorische, als auch was die Atemphysiotherapie betrifft. Der Papst kann lange Zeit ohne Sauerstoff auskommen. Bei dem Treffen mit (dem britischen) König Charles am Mittwoch hat er die Nasenbrille nicht benutzt", teilte das Pressebüro des Heiligen Stuhls mit.

Der Papst hat seine Gespräche mit seinen Mitarbeitern wieder aufgenommen und einige Kurienmitglieder getroffen, darunter den vatikanischen Außenminister Paul Richard Gallagher, teilte das Presseamt weiter mit. Die Treffen fanden in der Wohnung des Papstes im zweiten Stock des Gästehauses Santa Marta im Vatikan statt.