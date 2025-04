Papst zeigte sich auf neuem Foto mit König Charles ohne Sauerstoffschlauch

Lächelnd und ohne Sauerstoffschlauch: So sieht Papst Franziskus auf dem Foto mit dem britischen König Charles III. und dessen Gattin Camilla aus, die er am Mittwochnachmittag getroffen hatte. Das Presseamt des Vatikans veröffentlichte am Donnerstag ein Bild des Königspaars mit dem Papst bei dessen Besuch im Gästehaus Santa Marta im Vatikan, in dem der Pontifex seine Rekonvaleszenz verbringt. Der Papst zeigte sich darauf ohne Nasenbrille für den Sauerstoff.

Charles und Camilla sind auf dem Foto schwarz gekleidet und lächeln. Der König hält ein rotes Päckchen in der Hand, wahrscheinlich ein Geschenk für den Papst, während die Königin dem in einem Sessel sitzenden Pontifex die Hand schüttelt.

Der Besuch des Königspaars beim Papst kam überraschend. Charles und Camilla hatten ursprünglich einen offiziellen Staatsbesuch im Vatikan im Rahmen ihres viertägigen Italien-Aufenthalts geplant, verschoben ihre Pläne aber, weil die Ärzte Franziskus zwei Monate Ruhe verordnet hatten, nachdem der Pontifex an einer schweren, beidseitigen Lungenentzündung erkrankt war und 38 Tage im Krankenhaus verbringen musste. "Im Laufe des Gesprächs hatte der Papst die Gelegenheit, Ihren Majestäten seine besten Wünsche zum Hochzeitstag zu übermitteln, und erwiderte die Wünsche Seiner Majestät für eine rasche Genesung", berichtete die Pressestelle des Vatikans am Mittwochabend.

Charles sprach im italienischen Parlament

Charles III. war am Mittwoch als erster britischer Monarch vor dem gesamten italienischen Parlament in Rom aufgetreten. In seiner Ansprache vor den Mitgliedern des Senats und der Abgeordnetenkammer hob er die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und Italien und die Notwendigkeit hervor, gemeinsam Krisen anzugehen, wie den Ukraine-Konflikt und den Klimawandel. Seine Ansprache vor dem Parlament in Rom hielt er an seinem 20. Hochzeitstag. König Charles und seine Gattin Camilla hatten sich am 9. April 2005 das Ja-Wort gegeben.

Am Mittwochabend nahm das Königspaar mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni an einem Bankett im Quirinal in Anwesenheit des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella teil. Charles und Camilla reisten am Donnerstag in die Adria-Hafenstadt Ravenna, die für ihre byzantinischen Mosaiken bekannt ist. Sie werden das Grab des italienischen Nationaldichters Dante Alighieri (1265-1321) besuchen. Dante, Autor des Werks "Die göttliche Komödie" (Divina commedia), gilt als "Vater" der italienischen Sprache.