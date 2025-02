Immer wieder blickt Francesco hinauf, zum obersten Stock des Gemelli, wo sich der Papst seit dem 14. Februar befindet. Ein paar Fenster sind leicht geöffnet. „Jetzt muss man weiter beten und hoffen, dass der Befund des CT von Dienstag Abend in Ordnung ist und sich der Papst Schritt für Schritt wieder erholt“, fügt er hinzu.

Die Hoffnung, dass Papst Franziskus wieder auf die Beine kommt, kann man in seinen Augen lesen. „Wie kein anderer ist er für alle da, vor allem für die Schwächsten.“

Francesco ist um die 50 Jahre alt, lebt schon seit langem in Italien, kommt aber aus Kerala, Indien, und ist Katholik. Er steht vor der großen Wojtyla-Statue , auf dem Platz vor dem Gemelli Spital und betet. „Zum Glück soll der Heilige Vater diese Nacht gut verbracht haben“, sagt er.

Beten für den Papst

Er ist nicht der Einzige, der vor dem Spital betet und hofft. Ständig kommen Pilger alleine oder in Gruppen hinzu; nicht nur aus Italien. Eine ziemlich große Gruppe kam aus Menorca. Sie hat sich zusammen mit ihrem Bischof Gerardo Villalonga vor der Wojtyla-Statue im Gebet versammelt. „Wir sind gestern angekommen und wollten heute eigentlich der Mittwochaudienz von Papst Franziskus beiwohnen“ sagt Carmen. „Daraus wurde nichts. Angesichts des kritischen Gesundheitszustands ist es aber auch tröstend, so eng in seine Nähe zu sein.“

Einige Gläubige haben sogar Tränen in den Augen, wie Giovanni aus Turin: „Warum mich sein Zustand so trifft? Weil er ein unglaublich empathischer Papst ist“, sagt er. Immer wieder werden Gebete und Kirchengesänge angestimmt. Dennoch ist die Stimmung nicht gedrückt. Der Glaube spendet nicht nur Hoffnung, sondern auch Kraft, eine Kraft, die dem Papst helfen soll.