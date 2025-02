Die Transparenz passt ganz zu Franziskus' offenem Kommunikationsstil und stellt eine klare Abweichung von der traditionellen Verschwiegenheit des Vatikan dar. Der Arzt des Gemelli-Krankenhauses, Sergio Alfieri, der Franziskus behandelt, berichtete auf einer Pressekonferenz am Freitag, dass ihm der Papst persönlich die Verbreitung der täglichen Informationen über seinen Gesundheitszustand angeordnet habe.

Jahrhundertelang war es eines der größten Tabus: Im Vatikan war die Gesundheit der Päpste ein gut gehütetes Geheimnis. Über den Zustand des Heiligen Vaters zu sprechen, galt als profan. Mit Franziskus schlägt der Vatikan einen neuen Weg ein. Seitdem der 88-Jährige am 14. Februar mit einer beidseitigen Lungenentzündung ins römische Gemelli-Krankenhaus eingeliefert wurde, informiert das Pressebüro des Heiligen Stuhls zweimal täglich über seinen Gesundheitszustand.

Papst drängt Ärzte zu Offenheit

Insider berichteten, der Argentinier habe selbst in den ersten Tagen im Krankenhaus geholfen, die ärztlichen Berichte zu verfassen, und seine Mediziner gedrängt, genauere Details über seinen Gesundheitszustand und seine Behandlung zu geben. Damit wolle er der Verbreitung von Falschinformationen entgegenwirken, hieß es.

Kurz nachdem der Papst ins Krankenhaus eingeliefert worden war, kursierten in Onlinenetzwerken Berichte, er habe die letzte Ölung erhalten oder sei sogar gestorben. Es wurden auch falsche, von künstlicher Intelligenz erzeugte Bilder veröffentlicht, die angeblich zeigten, wie er mit Hilfe eines Beatmungsgeräts am Leben gehalten werde. Dies wurde von den Ärzten bestritten. In den täglichen medizinischen Berichten heißt es immer wieder, dass Franziskus selbstständig atmet, aber bei Bedarf über einen kleinen Schlauch unter der Nase mit Sauerstoff versorgt wird.