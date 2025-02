Papst Franziskus ins Krankenhaus eingeliefert

Papst Franziskus, der seit Tagen an einer Bronchitis leidet, ist am Freitag in die römische Poliklinik Agostino Gemelli zu Untersuchungen eingeliefert worden. Die Behandlung wegen Bronchitis werde im Krankenhaus fortgesetzt, teilte der Vatikan in einer Presseaussendung mit.

Papst konnte Audienz nicht mehr selber lesen

Wegen der Bronchitis hatte der 88-Jährige die Katechese der Generalaudienz am Mittwoch nicht selber gelesen. Er bat einen Mitarbeiter, für ihn den Text zu lesen. Bereits am Sonntag hatte Franziskus eine Predigt abbrechen müssen.

Franziskus war am Mittwoch bereits kurzzeitig im Krankenhaus. Direkt nach der Generalaudienz in der vatikanischen Audienzhalle am Mittwochvormittag war er in seinem weißen Fiat 500 in die kirchliche Klinik auf der Tiberinsel in Rom gebracht worden. Kurz danach verließ er das Krankenhaus wieder per Auto. Dabei soll es sich um einen geplanten Untersuchungstermin in dem Spital gehandelt haben. Der Vatikan bestätigte die Meldung.