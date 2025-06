Das Käppchen ist mit einem Echtheitszertifikat versehen, das angeblich von Gänswein persönlich unterzeichnet wurde, wie die römische Tageszeitung "Il Messaggero" berichtet. Im Katalog ist zu sehen, dass dem Käppchen ein Bildchen mit dem offiziellen Porträt Benedikts XVI. sowie ein Zettel mit Gänsweins angeblicher Unterschrift vom 21. Dezember 2022 beigelegt ist - also nur zehn Tage vor dem Tod des emeritierten Papstes.

Gänswein bestreitet, Echtheitsbestätigung ausgestellt zu haben

Gänswein stellte allerdings klar, dass er ein solches Dokument niemals verfasst oder unterschrieben habe und nichts von dem Verkauf wisse. Besonders irritierend sei für ihn das Datum. "In jenen Tagen, rund um Weihnachten 2022, lag Benedikt im Sterben. Ich war Tag und Nacht bei ihm im Kloster Mater Ecclesiae. Ich wüsste es ganz genau, wenn ich so etwas unterschrieben hätte", so der deutsche Erzbischof. Er schloss aus, jemals eine Echtheitsbestätigung ausgestellt zu haben - auch nicht zu wohltätigen Zwecken.