Ansturm vor Papst-Begräbnis: So teuer sind Nächtigungen in Rom

Der Tod von Papst Franziskus erschütterte zahlreiche Gläubige – viele verspüren den Wunsch, dem katholischen Oberhaupt die letzte Ehre zu erweisen und persönlich am Begräbnis am Samstag, den 26. April, teilzunehmen.

Wie das Portal 20 Minuten berichtet, sollen deshalb Hotelzimmer innerhalb weniger Stunden ausgebucht worden sein. Sucht man eine Unterkunft zwischen dem 24. und 27. April, kann es durchaus schwierig werden. Ein Zimmer kostet im Hearth Hotel, welches sich in der Nähe der Vatikanstadt befindet, im Zeitraum vom 26. bis zum 29. April 1.872 Euro. Am Montagnachmittag betrug der Preis 1.736 Euro, wie 20 Minuten berichtet. Im Mai zahlen Touristen für das gleiche Zimmer deutlich weniger.

Bereits bei der Beisetzung von Johannes Paul II ., die am 8. April 2005 stattfand, versammelten sich 3,5 Millionen Pilger auf dem Petersplatz. Ein ähnlich hoher Ansturm wird auch am kommenden Wochenende erwartet.

Das Heilige Jahr 2025

Doch 2025 ist ohnehin das Jahr, in dem die italienische Hauptstadt von zahlreichen Pilgern besucht wird, da es das Heilige Jahr der katholischen Kirche ist, welches alle 25 Jahre stattfindet und bereits im Alten Testament erwähnt wurde. Wer Rom zu dieser Zeit besucht und an bestimmten Ritualen teilnimmt, soll einen Sündenerlass erhalten.

Das Heilige Jahr wurde am 24. Dezember 2024 durch das Öffnen der "Heiligen Pforte" im Petersdom und in der Basilika Maria Maggiore, wo auch der Papst beigesetzt wird, eingeläutet.

Um den Besucheransturm an der Heiligen Pforte in Schach zu halten, wurde sogar eine Gratis-App eingerichtet, über die man einen Timeslot buchen kann. Die Stadt selbst rechnet mit einer Besucherzahl von 35 Millionen Menschen. Neben der Beerdigung von Papst Franziskus werden auch Besucher zur Papstwahl erwartet. Diese muss frühestens am 15., spätestens nach Ablauf von 20 Tagen nach dem Tod von Papst Franziskus stattfinden.