Papst-Attentäter Ali Agca will an Franziskus' Grab beten

Der Attentäter von Johannes Paul II., der Türke Mehemet Ali Agca, will am Grab des verstorbenen Papstes Franziskus in der römischen Kirche Santa Maria Maggiore beten. Er hätte zwar am Begräbnis des Papstes in Rom teilnehmen wollen, befürchtete jedoch, dass seine Anwesenheit als "Störung" hätte betrachtet werden können, berichtete Riccardo Sindoca, der italienische Rechtsbeistand des in Italien verurteilten Türken laut italienischen Medien.