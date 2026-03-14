Paar fuhr mit Kindern im Kofferraum von Bulgarien in die Niederlande

Die Polizei hat in Bayern zwei Autos mit nicht angeschnallten Kindern im Kofferraum gestoppt. In einem Wagen auf der Autobahn 3 bei Ruhstorf an der Rott hätten zwei Kinder ungesichert zwischen den Gepäckstücken im Kofferraum gesessen, teilte die Polizei am Samstag mit. Drei weitere Kinder seien auf der Rückbank gewesen, allerdings ohne die benötigten Kindersitze und ohne angeschnallt zu sein.

Den Angaben nach war die siebenköpfige Familie in einem Fünfsitzer von Bulgarien in die Niederlande unterwegs. Nach der Polizeikontrolle habe ein Freund der Familie die zwei Kinder abgeholt, für die es in dem Wagen keinen Sitzplatz gab. Der Fahrer wurde angezeigt. Er muss laut Polizei "mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen".