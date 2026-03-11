E-Scooter-Unfall in Graz: Schwerverletzter nach Zusammenstoß

Am Mittwochvormittag ereignete sich in Graz-Straßgang ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem PKW. Ein 48-jähriger Grazer wurde dabei schwer verletzt, als sein rechter Fuß vom Vorderrad eines PKW überrollt wurde.

Vorschriftswidrige Nutzung des Gehsteigs

Laut Polizeibericht fuhr der 48-jährige E-Scooter-Fahrer vorschriftswidrig auf dem Gehsteig. Gleichzeitig näherte sich ein 75-jähriger Grazer mit seinem PKW der Kreuzung und hielt beim Verkehrszeichen "Vorrang geben" an. Als der E-Scooter-Fahrer bemerkte, dass der PKW-Lenker nicht in seine Richtung blickte und ihn offenbar nicht wahrnahm, versuchte er noch zu bremsen, prallte jedoch gegen den anfahrenden Wagen.

Schwere Verletzungen

Bei dem Zusammenstoß wurde der rechte Fuß des 48-Jährigen vom rechten Vorderrad des PKW überfahren. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der schwer verletzte Mann ins Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert. Über den genauen Gesundheitszustand des Verletzten liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.