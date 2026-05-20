Der "La Dolce Vita Orient Express" startet am 22. Oktober zu seiner ersten Fahrt auf der historischen Route. Die Reise dauert fünf Tage und vier Nächte. Die Gäste beginnen ihre Fahrt vom Bahnhof Roma Ostiense aus.

Italien-Stil der 1960er-Jahre Die Kabinen und Suiten wurden im Stil Italiens der 1960er-Jahre gestaltet. Für das gastronomische Angebot an Bord ist der deutsche Drei-Sterne-Koch Heinz Beck verantwortlich. Erster Halt ist Venedig. Dort können die Gäste die Stadt auf eigene Faust erkunden oder an organisierten Ausflügen teilnehmen, etwa an einer Bootsfahrt durch die Lagune.

Halt in den rumänischen Städten Brașov und Sinaia Weiter führt die Strecke nach Budapest. Danach fährt der Zug durch die Karpaten und hält unter anderem in den rumänischen Städten Brașov und Sinaia. Ziel der Reise ist Istanbul. Nach dem Aussteigen können die Gäste die Kuppeln, Basare und lebhaften Straßen der Stadt entdecken oder ihre Reise noch weiter nach Osten fortsetzen.