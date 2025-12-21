Österreicherin in Costa Rica getötet: Festnahmen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Fall einer in Costa Rica getöteten Österreicherin und ihres deutschen Lebensgefährten hat es am Freitag Festnahmen gegeben, wie mehrere Medien berichten. Sie berufen sich auf eine Meldung der Ermittlungsbehörde OIJ. Das Paar hatte ihr Grundstück mit Haus in Quepos zum Verkauf angeboten. Laut Staatsanwaltschaft gaben sich die Verdächtigen als Käufer aus, unterzeichneten eine Kaufoption, zahlten aber nie. Stattdessen überfielen sie das Paar, um an das Anwesen zu kommen.

Ein 30-Jähriger soll als Drahtzieher für die den Überfall gelten. Die Polizei in Turrialba hat den Verdächtigen nun festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Morde zwischen dem 19. und 20. September auf dem Grundstück des Paares stattfanden, wo dieses seit mehreren Jahren lebt. Beamte der OIJ spürten den 30-Jährigen am Freitagnachmittag auf, schreibt die Zeitung Tico Times online. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft bei der Staatsanwaltschaft und wartet auf das weitere Verfahren. Der Verdächtige ist wegen schweren Raubes vorbestraft und gilt laut Polizeibericht als gefährlicher Straftäter. Drei weitere Komplizen bereits im Oktober festgenommen Als Komplizen wurden bereits im Oktober ein 31-jähriger Mann und seine 33-jährige Ehefrau festgenommen. Sie befinden sich nach Razzien in La Unión de Cartago und Curridabat in San José in Haft. Zur gleichen Zeit wurde auch ein weiterer möglicher Mittäter, ein 25-jähriger Immobilienmakler, dingfest gemacht. Die beiden Männer sollen direkt an der Tat beteiligt gewesen sein, während die Frau, die aus Kolumbien stammt, aber auch die costa-ricanische Staatsbürgerschaft hat, nur einen indirekten Beitrag geleistet haben soll.