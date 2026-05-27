Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Leiche eines Österreichers (84) vor Lignano aus Meer geborgen

Nach Angaben der Ermittler könnte der Mann einen plötzlichen Schwächeanfall wegen der hohen Temperaturen erlitten haben.
27.05.2026, 08:32

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rettung Rettungsauto Österreich

Zusammenfassung

  • Leiche eines 84-jährigen Österreichers vor Lignano aus dem Meer geborgen.
  • Vermutet wird ein Schwächeanfall wegen hoher Temperaturen als Todesursache.
  • Der Mann sprang vom Boot ins Meer und tauchte nicht mehr auf; die genauen Hintergründe sind ungeklärt.

Vor der Küste der norditalienischen Badeortschaft Lignano ist am Dienstagnachmittag die Leiche eines 84-jährigen österreichischen Touristen aus dem Meer geborgen worden. Die Hafenbehörde hatte zunächst das Boot lokalisiert, auf dem sich der Mann befunden hatte, und entdeckte anschließend den leblosen Körper im Wasser, wie die Behörden am Mittwoch berichteten. Die Hintergründe des Todes sind bisher ungeklärt.

"Tragischer Vorfall": 3 Frauen tot vor englischer Küste geborgen

Möglicher Schwächeanfall aufgrund hoher Temperaturen

Nach Angaben der Ermittler könnte der Mann einen plötzlichen Schwächeanfall wegen der hohen Temperaturen erlitten haben. Er befand sich mit seiner Frau im Boot, als er ins Meer sprang und nicht mehr an die Oberfläche kam. Die Frau schlug Alarm, die Hafenbehörde konnte sie in kurzer Zeit erreichen. Aber für den 84-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Über die Herkunft des Mannes in Österreich gab es vorerst keine Angaben.

Österreich Italien
Agenturen, bea  | 

Kommentare