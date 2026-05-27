Leiche eines Österreichers (84) vor Lignano aus Meer geborgen

Vor der Küste der norditalienischen Badeortschaft Lignano ist am Dienstagnachmittag die Leiche eines 84-jährigen österreichischen Touristen aus dem Meer geborgen worden. Die Hafenbehörde hatte zunächst das Boot lokalisiert, auf dem sich der Mann befunden hatte, und entdeckte anschließend den leblosen Körper im Wasser, wie die Behörden am Mittwoch berichteten. Die Hintergründe des Todes sind bisher ungeklärt.

Möglicher Schwächeanfall aufgrund hoher Temperaturen

Nach Angaben der Ermittler könnte der Mann einen plötzlichen Schwächeanfall wegen der hohen Temperaturen erlitten haben. Er befand sich mit seiner Frau im Boot, als er ins Meer sprang und nicht mehr an die Oberfläche kam. Die Frau schlug Alarm, die Hafenbehörde konnte sie in kurzer Zeit erreichen. Aber für den 84-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Über die Herkunft des Mannes in Österreich gab es vorerst keine Angaben.